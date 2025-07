Golob: Pogovori o referendumih se nadaljujejo do petka, Svoboda ostaja enotna v svojih namerah Dnevnik Premier in prvak Svobode Robert Golob je stranko seznanil s pogovori o obrambnih referendumih. "Svoboda ostaja enotna v svojih namerah," je zatem dejal medijem. V stranki pa so dodali še, da mora biti referendumsko vprašanje dovolj

Sorodno