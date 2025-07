Partovec v novi preobleki in z novo vizijo Novice.si Partovec, naravna dragocenost v občini Oplotnica, je v zadnjih dveh letih doživel celostno prenovo.

Kot sporočajo z občine Oplotnica, so bili s projektom »Pujte v Oplotn’co!« uspešni na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ob podpori evropskih sredstev NextGenerationEU, v sodelovanju z LTO Rogla–Zreče, GIZ.

Projekt je potekal v dveh fazah. V prvi fazi je bila izvedena teme ...

Sorodno





Omenjeni Rogla

Zreče Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Asta Vrečko

Primož Roglič

Luka Dončić