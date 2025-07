Javni razpis za sofinanciranje okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu Vlada RS Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je danes objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja mednarodnih okoljskih in trajnostih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu. Letošnja novost je sofinanciranje stroškov podaljšanja (re-certificiranje) že pridobljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Na voljo je 300.000 evrov sredstev, prijave pa so možne do 19. septembra 2025.

