Dva milijona evrov spodbud za mikro podjetja v lesarstvu Vlada RS Slovenski podjetniški sklad (SPS) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport danes objavlja javni razpis P4LM 2025 – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 25–26. Namen razpisa je spodbuditi konkurenčnost in trajnostno rast najmanjših podjetij v lesnopredelovalni panogi. Mikro podjetja bodo lahko za svoje naložbe pridobila nepovratna sredstva v višini od 15.000 do 70.000 evrov.

