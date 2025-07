“Svoboda ostaja enotna v svojih namerah” PORTAL PLUS Po srečanju z ustavnimi pravniki predsednik vlade Robert Golob vztraja pri norem referendumu o izstopu iz Nata, kar pri slovenskih partnerjih v EU in Natu že povzroča začudenje in presenečenje. Nekateri so sprva celo mislili, da gre za lažno novico. (Vir: TVSLO1)

