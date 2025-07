Včeraj v Pomurju dve tatvini, ponarejanje denarja in vlom v vozilo Vestnik V zadnjih 24 urah so pomurski policisti obravnavali dve prometni nesreči, šest kaznivih dejanj, dve kršitvi javnega reda in miru, tri poškodbe vozil na parkirnem prostoru, pet primerov povoženja divjadi ter prijeli 17 tujcev pri nedovoljenem vstopu v našo državo.

