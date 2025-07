Voditelji članic zavezništva Nato so 25. junija v Haagu v sklepni izjavi potrdili dogovor o dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035. Od tega bodo države članice za osnovne obrambne potrebe in izpolnitev Natovih ciljev namenile 3,5 odstotka, preostalega 1,5 odstotka bodo namenile t. i. dvojni rabi. Med podpisniki te slavnostne izjave je bil tudi predsednik slovenske vlade Robert ...