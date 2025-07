Mineva natanko 40 let od dobrodelnega koncerta, ki se je zapisal v zgodovino Maribor24.si Na današnji dan pred 40 leti je potekal dobrodelni koncert Live Aid, na katerem so nastopajoči istočasno na londonskem stadionu Wembley in filadelfijskem stadionu JFK zbirali denar za žrtve lakote v Etiopiji.

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Anže Lanišek

Nika Prevc

Timi Zajc