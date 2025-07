40 let, odkar se je svet zedinil v zbiranju denarja za žrtve lakote v Etiopiji RTV Slovenija Na današnji dan pred 40 leti je potekal dobrodelni koncert Live Aid, na katerem so nastopajoči istočasno na londonskem stadionu Wembley in filadelfijskem stadionu JFK zbirali denar za žrtve lakote v Etiopiji. Koncert je šel v glasbeno zgodovino.

