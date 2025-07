Pred 40 leti eden največjih rokerskih dogodkov vseh časov Primorski dnevnik Danes, 13. julija, mineva 40 let od enega največjih rokerskih (in televizijskih) dogodkov preteklega stoletja, dobrodelnega koncerta za lačne v Etiopiji Live Aid. Leto prej, 1984, sta irski pevec Bob Geldof in škotski kitarist Midge Ure ustanovila dobrodelno glasbeno skupino Band Aid, da bi z njo, s ploščami in koncerti zbrala sredstva za pomoč revnim v Afriki. Odziv med mladimi je bil nad pričakov ...

Sorodno













Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Janez Janša

Matej Mohorič

Primož Roglič