V grozljivi prometni nesreči trčila tri vozila, cesta zaprta za ves promet Maribor24.si Po prvih informacijah s kraja nesreče je več oseb poškodovanih. Na kraju so interventne službe, policisti so območje zavarovali in preusmerjajo voznike.

