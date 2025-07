Južno od avtocestnega počivališča Barje znova odkrili škodljivega japonskega hrošča RTV Slovenija Potem ko so na začetku julija japonskega hrošča ponovno odkrili v občini Lukovica, so njegovo prisotnost znova potrdili tudi na območju ljubljanske občine. Hrošč izvira iz severovzhodne Azije in napada več kot 300 vrst rastlin.

