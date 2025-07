Usmrtitev Madone: Tina Gaber uradnikom očita, da nimajo srca in jajc Dnevnik Minuli petek so usmrtili še tretjega psa, bulterierko Madono, soudeleženo v napadu na 84-letno gospo s smrtnim izidom. To je izzvalo cunami zgražanj na socialnih omrežjih in tudi groženj uradnim osebam, ki so sodelovale v postopku. Ker zaščitniki

Sorodno





































Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Janez Janša

Žan Mahnič

Nataša Pirc Musar