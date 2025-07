Precepljenost otrok v Evropi ostaja pod ravnjo iz časa pred pandemijo covida RTV Slovenija Precepljenost otrok v Evropi in Srednji Aziji je lani ostala pod ravnjo iz časa pred pandemijo covida-19, je ugotovila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Opozarjajo na vse večje število primerov bolezni, kot so ošpice in oslovski kašelj.

