Po dveh letih je DZ sprejel podnebni zakon 24ur.com DZ je danes z 51 glasovi za in 30 proti po skoraj dveh letih usklajevanj potrdil podnebni zakon, ki določa doseganje podnebne nevtralnosti Slovenije do leta 2045. Podprli so ga tudi v Levici, kjer so sicer znova izrazili razočaranje zaradi premajhne ambicioznosti zakona. Opozicija je bila kritična predvsem do rokohitrskega sprejemanja zakona.

