Z današnjim dnem, 15. julija 2025, so začele veljati nove, nekoliko nižje drobnoprodajne cene goriv. Te bodo veljale do vključno ponedeljka, 28. julija 2025, na vseh bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Trošarine ostajajo nespremenjene, cene pa se znižujejo v okviru vladne uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Nove cene goriv so naslednje: Neosvinčeni bencin (NMB 95) ...