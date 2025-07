V Ajdovščini umrla peška Primorski dnevnik V Ajdovščini je prišlo danes zjutraj malo po 8. uri do prometne nesreče s smrtnim izidom. Na Goriški cesti v bližini avtobusne postaje je 78-letna voznica na prehodu za pešce zbila 47-letno Novogoričanko, ki je na kraju nesreče podlegla poškodbam. Na kraj prometne nesreče so bili napoteni reševalci, policisti postaje Ajdovščina in Postaje prometne policije Nova Gorica. Ogleda prometne nesreče sta s ...

