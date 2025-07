»Ob spoštovanju zakonov bi bili lahko vsi trije psi še živi in predvsem – gospa bi bila še živa!« Dnevnik Mariborska afera s tremi psi, ki so do smrti pogrizli 84-letno gospo, še vedno vznemirja. Zlasti to, kako so se lahko te živali, od katerih sta imeli dve status nevarnih, maja lani po slabem mesecu bivanja v zavetišču znova znašle pri spornem

Sorodno























Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Tadej Pogačar

Tanja Fajon

Zoran Janković