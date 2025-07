Trump naznanil 90 milijard dolarjev naložb v umetno inteligenco Lokalec.si Ameriški predsednik Donald Trump je v torek na dogodku z voditelji tehnoloških podjetij v Pittsburghu naznanil več kot 90 milijard dolarjev investicij v razvoj umetne inteligence. Med projekti bo gradnja podatkovnih centrov in center za energetske inovacije, zagotovili naj bi več tisoč delovnih mest. Trump je na dogodku na Univerzi Carnegie Mellon, ki so ga poimenovali energetski in inovacijski vr ...

