Londonski Chelsea z novo lovoriko in polno blagajno Dnevnik Nogometaši Chelseaja so v prenovljeni različici klubskega svetovnega prvenstva v New Jerseyju v finalu s 3:0 (3:0) premagali evropskega prvaka PSG. To je zanje druga lovorika v tem tekmovanju in v letošnji sezoni, saj so pred tem slavili že v

Sorodno