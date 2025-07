Trump trdi, da sta si Epsteinove dosjeje izmislila Obama in Biden Primorske novice Predsednik ZDA Donald Trump je v torek ob krepitvi pritiska v lastni stranki menil, da bi pravosodno ministrstvo moralo objaviti "verodostojne" podatke v zvezi s pokojnim poslovnežem in spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. T. i. Epsteinove dosjeje je ob tem označil za zaroto demokratov in izmišljotino Baracka Obame in Joeja Bidna.

