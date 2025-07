Bo Ukrajina dobila rakete, ki bi letele do Moskve? Nova24TV Ameriški predsednik Trump je 11. julija z osebjem v Beli hiši razpravljal o možnosti dobave križarskih raket Tomahawk Ukrajini, in sicer tik pred najavo 10-milijardnega obrambnega paketa, ki vključuje rakete Patriot, topništvo in druge raketne sisteme. Čeprav rakete Tomahawk niso bile vključene v paket, naj bi jih predsednik ZDA Donald Trump vseeno obravnaval kot sredstvo za pritisk na ruskega pr ...

Sorodno