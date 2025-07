SDS v parlamentarno proceduro vložila predlog dopolnitve zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev Demokracija Piše: C. R. Poslanska skupina SDS je danes v parlamentarno proceduro po skrajšanem postopku vložila predlog dopolnitve zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. S predlogom želijo zagotoviti pietetno in trajno rešitev za pokop več kot 3000 posmrtnih ostankov žrtev povojnega nasilja, ekshumiranih iz Jame pod Macesnovo gorico, so sporočili iz SDS. Predlog določa, da se posmrtni ostank

Sorodno