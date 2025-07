V novi Demokraciji preberite: Resolucija Evropskega parlamenta hud udarec za levico; Se bo vladajočim uspelo izviti iz referendumske zanke? Boštjan Poklukar – arogantni in naduti lojalni »čistilec«; Intervjuji: Alojz Peterle, Jože Simončič in Peter Šuhel Demokracija Piše: G. B. V novi številki revije Demokracija smo pod drobnogled vzeli v Evropskem parlamentu sprejeto Resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji in odzive nanjo. Sprašujemo se, ali se bo vladajočim uspelo izviti iz referendumske zanke in razkrivamo težak nahrbtnik Boštjana Poklukarja, ki že zdavnaj ne bi smel več biti minister za obrambo. Objavljamo int ...

