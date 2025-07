Šole dobile 971.000 evrov za trajnost in finančno pismenost Svet 24 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v okviru javnega razpisa dodelilo sredstva dvema projektoma za razvoj in krepitev kompetenc trajnostnega razvoja ter finančne pismenosti v sistemu vzgoje in izobraževanja. Prejela bosta skupno 971.000 evrov, so danes sporočili z ministrstva.

