Piše: Gašper Blažič Marsikateri tabloidni medij je te dni z velikim navdušenjem pospremil obisk premierja Roberta Goloba v Domu upokojencev Polzela. Kjer ga sicer ena od varovank ni prepoznala. “Varovanka Doma za ostarele Polzela mi je nežno in malce negotovo stisnila roko. Ni me prepoznala, a to sploh ni bilo pomembno. Pomemben je bil dotik. Pogled. Prisotnost,” je dogodek na družbenih omrežjih ...