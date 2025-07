Občina Domžale in Zavod za šport in rekreacijo Domžale obveščata, da je do nadaljnjega zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter preprečitve morebitnih nesreč zaprta tribuna na Stadionu Domžale. Na Stadionu, ki je v upravljanju Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, je na strehi pokrite zahodne tribune prišlo do poškodbe, zaradi katere na tribuni ni mogoče zagotavljati primerne varnost ...