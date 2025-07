Kdo od favoritov bo najbolje krmaril med Evropo in Prvo ligo? RTV Slovenija S tekmo za zaprtimi vrati se (ne)posrečeno začenja sezona 2025/26 v Prvi ligi Telemach. Favoriti za naslov in vodilna mesta so Olimpija, Maribor, Celje in Koper, ki pa so uvodoma obremenjeni z boji v kvalifikacijah evropskih tekmovanj.

Sorodno