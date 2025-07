Nova sezona pred vrati, dva kluba pa morata zapreti vrata gledalcem RTV Slovenija Prva tekma nove klubske sezone v Sloveniji se bo morala odigrati za zaprtimi vrati. Še v torek so za uvodno tekmo 1. kroga Prve lige Radomlje – Aluminij v petek ob 20. 15 dobili zeleno luč, a dan pozneje so Domžale in Radomlje ostali brez domovanja.

