Po seriji ruskih napadov Ukrajina vrnila udarec – vse do Moskve Nova24TV Potem ko je Rusija v sredo ponoči z okoli 400 droni napadla Ukrajino, pri čemer je bilo ranjenih najmanj 15 ljudi, je ukrajinska vojska po navedbah Rusije v zgodnjih jutranjih urah izvedla obsežnejši napad z droni na zahodne dele države, vključno z Moskvo. Ruski mediji in uradniki so poročali o približevanju ukrajinskih dronov v več regijah. Župan Moskve Sergej Sobjanin je sporočil, da je ruska z ...

