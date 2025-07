V odzivu na izjavo poslanca SDS Žana Mahniča o oborožitvi in kritiko predsednice RS Nataše Pirc Musar je dr. Anton Olaj, nekdanji generalni direktor Policije in nekdanji vodja delovne skupine za romsko problematiko, podal svoje stališče. Mahničeva izjava, ki je sprožila burne odzive, je po njegovem mnenju skladna z Ustavo RS in temeljnimi vrednotami, zlasti svobodo izražanja. Hkrati je kritiziral ...