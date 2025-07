Piše: C. R., Moja Dolenjska, V. K. “Nekateri Romi so zelo bogati, drugi so reveži, celo zelo veliki reveži. Bogati vozijo dobre avte, privoščijo si potovanja in razkošne zabave, prestižna oblačila in nakit. Vse to je opazno. Revežem med njimi pa poberejo vse, za posojo denarja jim zaračunavajo ogromne obresti, veliko je izsiljevanja.” Tako je v intervjuju za tednik Demokracija, objavljenem v včer ...