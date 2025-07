Poklukar: Varnost v Sloveniji je stabilna Lokalec.si Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v današnji izjavi za javnost predstavil stanje varnosti v državi in romsko tematiko. Poudaril je, da je varnost v Sloveniji stabilna, kar kažejo tudi mednarodni kazalci. »V zadnjih dneh so bile objavljene številne informacije o poslabšanju varnosti v Republiki Sloveniji. To ne drži,« je uvodoma dejal minister in poudaril, da so bili nedavni štirje na ...

