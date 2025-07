Notranji minister Poklukar se norčuje iz protestnikov, ki so bili v Šentjerneju in Ljubljani Nova24TV Po dveh protestih zaradi nasilja Romov v Šentjerneju in Ljubljani se je oglasil tudi najslabši notranji minister v zgodovini države Boštjan Poklukar, ki kot papiga ponavlja iste besede “Slovenija je varna država”. Varnost v Sloveniji je stabilna in trditve o poslabšanju razmer ne držijo, je danes v izjavi za medije zatrdil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Minister, ki mu je zvestoba d ...

Sorodno