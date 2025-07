Zaradi peklenskega ognja na hrvaškem otoku v panično evakuacijo Delo Obsežen požar, ki je ponoči zajel gost borov gozd nad Bolom na Braču, so gasilci uspeli omejiti. Zaradi varnosti so evakuirali celoten hotel in kamp.

Sorodno



























Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Boštjan Poklukar

Primož Roglič