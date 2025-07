Obsežen požar na Braču, ki so ga gasili tudi domžalski gasilci, naj bi zanetili švedski turisti Svet 24 Hrvaški policisti so odkrili vzrok obsežnega požara, ki je v zgodnjih jutranjih urah izbruhnil nad Bolom na Braču. Pristojni so morali v drami celo evakuirati hotel in kamp, požar pa so do jutra uspeli vsaj lokalizirati, a se njihovo delo tekom dneva nadaljuje.

Sorodno

































Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Boštjan Poklukar

Matej Mohorič