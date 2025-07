V tem tednu se v sklopu mednarodnega projekta Alpe Adria Knowledge Transfer (AAKT), ki teče že tretje leto, na otoku Braču usposabljajo pripadniki javne gasilske službe Občine Domžale. V času gostovanja pri DVD Supetar je v petek, 18. julija, ponoči prišlo do požara nad Bolom na Braču. Intervenciji so se pridružili tudi domžalski gasilci – Matjaž Merkužič in Anže Lapanja iz Centra za zaščito in re ...