Diplomacija ne deluje aktivistično in prek medijev Radio Ognjišče Vlada v Ljubljani se je odločila samostojno ukrepati proti Izraelu. Ministra judovske države za nacionalno varnost in za finance je razglasila za nezaželeni osebi v Sloveniji. Gre za nepremišljeno in neodgovorno potezo, je ocenil dolgoletni diplomat in dober poznavalec mednarodnih odnosov Tone Kajzer. Upa, da posledice ne bodo prehude.



Sorodno















































Omenjeni Izrael

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Boštjan Poklukar

Klemen Boštjančič