Diplomat v zvezi s sankcijami proti Izraelu: “To je škodljivo in bo seveda imelo resne posledice” Nova24TV “To je škodljivo in bo seveda imelo posledice,” je v zvezi z nedavno odločitvijo vlade, da bo dva člana izraelske vlade razglasila za nezaželeni osebi, opozoril dolgoletni diplomat in nekdanji slovenski veleposlanik v Združenih državah Amerike Tone Kajzer. “To je pritisk na izraelsko vlado. Verjamem, da ga bomo sposobni v Sloveniji samozavestno nadaljevati, če se razmere v Gazi ne izboljšajo,” je ...

Sorodno