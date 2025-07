Pogačar: Ne zdi se mi pošteno, kar so kolesarji Visme naredili Vingegaardu RTV Slovenija Kmalu po začetku 15. etape Dirke po Franciji je prišlo do množičnega padca. Na tleh so se znašli tudi nekateri favoriti. Tadej Pogačar se mu je izognil, skušal zaustaviti ostale kolesarje, toda napadali so predvsem člani ekipa Visma Lease a Bike.

Sorodno