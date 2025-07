Islamisti v Siriji množično morijo Druze in kristjane Nova24TV Vodstvo grške pravoslavne cerkve v Suvajdi v Siriji je izdalo pomembno obvestilo, ko so islamisti brutalno napadli Druze in kristjane. Iz Sirije prihajajo poročila o brutalnih napadih in pomorih tako Druzov kot kristjanov. Nekateri domačini pozivajo svet, naj nujno ukrepa, da se bodo teroristični pokoli v Suvajdi ustavili. Preberite še: Izraelske sile z napadi zaščitile Druze pred sirskim islamis

Sorodno