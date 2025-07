Tim Gajser in njegova Špela sporočila čudovito novico Lokalec.si Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser je svojo dolgoletno partnerko Špelo Motaln zaprosil za roko. Svetlolasa Štajerka, ki Timu stoji ob strani že vse od začetka njegove športne kariere, je novico delila na družbenem omrežju Instagram, ob fotografiji pa zapisala: “Kmalu gospa Gajser.” View this post on Instagram A post shared by Špela Motaln (@spelamotaln) ...

Sorodno