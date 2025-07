Nemčija s sosedami za strožjo azilno politiko EU Svet 24 Notranji ministri Nemčije in njenih petih sosed - Avstrije, Francije, Danske, Češke in Poljske - so se na današnjem srečanju na Bavarskem dogovorili za skupna prizadevanja za učinkovito zmanjšanje nezakonitega priseljevanja. Ministri šestih članic EU so se zavzeli tudi za strožjo migracijsko in azilno politiko EU.

