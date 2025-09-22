|
|
Na primorski avtocesti zaradi nesreče oviran promet
|
|
ponedeljek, 22. september 2025 ob 07:21
|
Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti oviran promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani.
|
