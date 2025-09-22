Danes nekaj pred 16. uro se je v Svetem Antonu zgodila huda nesreča, v kateri je pet udeležencev utrpelo lažje, eden pa hujše poškodbe. Po prvih neuradnih informacijah sta se voznika z dvema tovornjakoma spuščala po strmem klancu od smetišča proti centru Sv. Antona, ko naj bi drugemu odpovedale zavore. Zaradi tega naj bi z relativno visoko hitrostjo trčil v keson prvega tovornjaka, ki ga je obrnil ...

