Katastrofalno nesrečo policisti preiskujejo v smeri kaznivega dejanja #foto SiOL.net Po ponedeljkovi prometni nesreči, v kateri je v naselju Sveti Anton eno od udeleženih tovornih vozil trčilo v stanovanjsko hišo, policisti nesrečo obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja zaradi malomarnosti, so danes sporočili iz Policijske uprave Koper. 41-letni voznik, državljan Bosne in Hercegovine, je pri vožnji po klancu navzdol opazil, da na vozilu ne delujejo zavore, in trčil v tovornjak...

Sorodno

























Omenjeni Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Zoran Janković

Nataša Pirc Musar

Janja Garnbret

Tanja Fajon