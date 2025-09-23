|
Starši malih borcev protestirali pred Državnim zborom za pravice njihovih otrok, pridružila se jim je Tina Gaber Golob
Lokalec.si
torek, 23. september 2025 ob 07:33
V ponedeljek 22.9., so starši otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami z močno čustvenim opozorilnim protestnim shodom pred Državnim zborom opozorili na zahtevno problematiko in stiske, s katerimi se soočajo ter od pristojnih, še posebej od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve zahtevali takojšnje ukrepe. Na protestu je bila prisotna tudi Tina Gaber Golob.
V Društvu Viljem Julija...