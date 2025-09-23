Piše: Moja Dolenjska Pred državnim zborom je včeraj potekal protest, ki ga je pripravilo Društvo Viljem Julijan. Na njem so zbrani opozorili na stiske, s katerimi se soočajo starši otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami pri uveljavljanju pravic za svoje otroke. Protestirali so tudi proti petkovem ravnanju poslancev Svobode in Levice, ki so na seji komisije DZ za peticije, človekove pravi ...

