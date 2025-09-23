Po tem ko ga je “depolitizirano” vodstvo RTV Slovenija šikaniralo in osebno ter poklicno ponižalo, je Valentin Areh dočakal pravico. Sodišče 2. stopnje je namreč v celoti potrdilo, da je bila čistka RTV Slovenija pod diktatom Zvezdana Martića in Gregorja Forbicija nezakonita ter da so bili sodelavci oddaje Panorama odpuščeni nezakonito.

“Ugotovi se, da tožeči stranki zaradi nezakonite odpovedi p