|
(PREJELI SMO) Združenje novinarjev in publicistov: Edini razlog, da so se Areha in novinarjev Panorame znebili, je bil ta, da so bili politično neprimerni
|
Demokracija
|
sreda, 24. september 2025 ob 08:14
|
Piše: Združenje novinarjev in publicistov
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je nedavno pravnomočno ugotovilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, bistveno slabše pogodbe o delu, novinarju Valentinu Arehu nezakonita. Ugotovilo je namreč, da za odpoved pogodbe ni bilo poslovnih razlogov, kar je sicer kot razlog navajalo vodstvo TV Slovenija.
S tem je sodišče tudi form...