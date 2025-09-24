Piše: Združenje novinarjev in publicistov

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je nedavno pravnomočno ugotovilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, bistveno slabše pogodbe o delu, novinarju Valentinu Arehu nezakonita. Ugotovilo je namreč, da za odpoved pogodbe ni bilo poslovnih razlogov, kar je sicer kot razlog navajalo vodstvo TV Slovenija.

S tem je sodišče tudi form